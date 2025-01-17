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  • Сборной Израиля запретили участие в ЧМ среди бездомных. Организаторы сослались на «политическую чувствительность» и «давление» на Норвегию, принимающую турнир Армии спасения
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Сборной Израиля запретили участие в ЧМ среди бездомных. Организаторы сослались на «политическую чувствительность» и «давление» на Норвегию, принимающую турнир Армии спасения

Сборной Израиля отказали в участии в чемпионате мира по футболу среди бездомных.

Турнир, организованный Армией спасения пройдет в Осло с 23 по 30 августа.

Сборная Израиля по уличному футболу получила уведомление, в котором говорилось, что ей не разрешают участвовать в турнире в Норвегии. В письме от Homeless World Cup сообщалось, что причиной отказа стали «политическая чувствительность» и «давление, которое это окажет на страну-организатора».

В последний раз израильтяне принимали участие в турнире, проводившемся в Норвегии, в 2017 году.

Ори Шохам, глава израильской команды заявил, что они надеются, что решение будет отменено.

«Мы становимся жертвами постоянно усиливающегося бойкота Израиля, и печально, что это происходит в день, когда было объявлено о прекращении огня.

Мы очень надеемся, что нам удастся изменить ситуацию и убедить их, что наши участники, которые происходят из самого слабого слоя общества, не будут заниматься политикой.

На Олимпиаде в Париже была большая делегация Израиля. Но в Норвегии вы не можете обеспечить безопасность восьми бездомным игрокам? Пусть придумают другое оправдание», – сказал Шохам в интервью Kan Sports.

Норвежский политик и экс-игрок Мобашери: «Хотим, чтобы Норвегия добивалась отстранения Израиля. Нужно бойкотировать матчи с ним, если не сможем заручиться поддержкой»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: MIFF
Политика
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