«Челси» активизировал переговоры с «МЮ» о трансфере Гарначо

«Челси» усилил работу по трансферу Алехандро Гарначо.

Лондонский клуб активизировал переговоры относительно перехода 21-летнего вингера «Манчестер Юнайтед ».

Аргентинец хочет перейти только в «Челси » и уже согласовал с клубом условия личного контракта.

В прошлом сезоне Алехандро Гарначо забил 6 голов и сделал 2 передачи в 36 матчах АПЛ . Его статистику можно изучить по ссылке .