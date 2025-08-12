«Челси» активизировал переговоры с «МЮ» о трансфере Гарначо
«Челси» усилил работу по трансферу Алехандро Гарначо.
Лондонский клуб активизировал переговоры относительно перехода 21-летнего вингера «Манчестер Юнайтед».
Аргентинец хочет перейти только в «Челси» и уже согласовал с клубом условия личного контракта.
В прошлом сезоне Алехандро Гарначо забил 6 голов и сделал 2 передачи в 36 матчах АПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
