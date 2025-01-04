Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Фиорентины», «Рома» сыграет с «Лацио» в воскресенье

В Серии А пройдут матчи 19-го тура.

В субботу «Наполи » сыграет в гостях с «Фиорентиной».

В воскресенье «Рома » сразится в дерби с «Лацио ».

Матчи «Комо» – «Милан», «Аталанта» – «Ювентус» и «Интер» – «Болонья» перенесены на 14 и 15 января из-за участия «россонери», «бьянконери», бергамасков и «нерадзурри» в Суперкубке Италии.

Чемпионат Италии

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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