Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Фиорентины», «Рома» сыграет с «Лацио» в воскресенье
В Серии А пройдут матчи 19-го тура.
В субботу «Наполи» сыграет в гостях с «Фиорентиной».
В воскресенье «Рома» сразится в дерби с «Лацио».
Матчи «Комо» – «Милан», «Аталанта» – «Ювентус» и «Интер» – «Болонья» перенесены на 14 и 15 января из-за участия «россонери», «бьянконери», бергамасков и «нерадзурри» в Суперкубке Италии.
19-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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