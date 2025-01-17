«Локомотив» проведет товарищеский матч с «Динамо» 15 февраля в ОАЭ

«Локомотив » анонсировал проведение товарищеского матча с московским «Динамо ».

Игра пройдет 15 февраля в Дубае в рамках зимних сборов.

После 18 туров «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков в сезоне Мир РПЛ , по дополнительным показателям бело-голубые занимают 4-е место, железнодорожники – 5-е.