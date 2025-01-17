«Локомотив» проведет товарищеский матч с «Динамо» 15 февраля в ОАЭ
«Локомотив» анонсировал проведение товарищеского матча с московским «Динамо».
Игра пройдет 15 февраля в Дубае в рамках зимних сборов.
После 18 туров «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков в сезоне Мир РПЛ, по дополнительным показателям бело-голубые занимают 4-е место, железнодорожники – 5-е.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Локомотива»
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