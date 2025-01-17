Митрюшкин о задаче на 2-ю часть сезона: «Стать номером один в «Локо», играть как можно больше»

Антон Митрюшкин заявил, что хочет стать основным вратарем в «Локомотиве».

В текущем сезоне голкипер провел 8 матчей во всех турнирах (один – в Мир РПЛ ), дважды сыграв на ноль.

— Как определяешь персональные задачи на вторую часть сезона? Количество проведенных матчей, стать первым номером команды?

— Для каждого спортсмена цель номер один — играть как можно больше, а для вратаря — стать номером один, играть в чемпионате. Это моя цель, — сказал Митрюшкин .