Митрюшкин о задаче на 2-ю часть сезона: «Стать номером один в «Локо», играть как можно больше»
Антон Митрюшкин заявил, что хочет стать основным вратарем в «Локомотиве».
В текущем сезоне голкипер провел 8 матчей во всех турнирах (один – в Мир РПЛ), дважды сыграв на ноль.
— Как определяешь персональные задачи на вторую часть сезона? Количество проведенных матчей, стать первым номером команды?
— Для каждого спортсмена цель номер один — играть как можно больше, а для вратаря — стать номером один, играть в чемпионате. Это моя цель, — сказал Митрюшкин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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