22-летний Диалло – самый молодой после Руни автор хет-трика «МЮ» в АПЛ
Амад Диалло забил три гола в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1).
Ивуарийский вингер сделал это в возрасте 22 лет и 189 дней – это второй показатель среди самых молодых авторов хет-трика «Манчестер Юнайтед» в истории Премьер-лиги.
Уэйн Руни забил три мяча «Болтону», когда ему был 21 год и 4 дня.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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