Евгений Латышонок: «Не представляю, как можно было отказаться от перехода в «Зенит». Чемпион страны, у него лучшие игроки»

Евгений Латышонок рассказал, что не мог отказаться от перехода в «Зенит».

До минувшего лета голкипер выступал за «Балтику».

— Почему решили перейти в «Зенит»?

— «Зенит» — чемпион страны. В детстве ты смотришь еврокубковые игры, а «Зенит» всегда играет в этих турнирах, у него лучшие игроки. Не представляю, как можно было отказаться от перехода в «Зенит». Сразу значимый матч за Суперкубок получился. Но какого-то супермандража не было. Как будто вышел на очередную игру.

— Когда держали Суперкубок в руках, почувствовали на деле, что вы в команде, которая постоянно борется за трофеи?

— С одной стороны — да. С другой, это были немного странные чувства. Да, мы взяли трофей, но основная работа, чтобы сыграть в этом матче, была проделана командой в минувшем сезоне, без меня. Но, конечно, выигрывать в любом случае всегда приятно.

Мне понравилось, что мне сразу доверили такую важную игру. Для меня важно доверие тренерского штаба. Это придало мне сил и уверенности. Считаю, что получился хороший старт, — сказал вратарь «Зенита ».