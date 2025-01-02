Мендель из «Балтики» о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Такой суммы хватает только тем, кто живет на базе. И то с трудом можно поверить»
Футболист Андрей Мендель ответил на вопрос о том, сколько денег тратит в месяц.
– Где жить дороже – в Воронеже или Калининграде?
– Был приятно удивлен, что в Калининграде достаточно приемлемые цены.
Предполагал, что будет значительно дороже, так как город туристический. Если сравнивать конкретно с Воронежем, практически одинаково.
– Сколько вам нужно для комфортной жизни в Калининграде?
– Честно, не могу сказать, не считал. Точно незначительно много.
– Но Евгению Латышонку хватает и 30 тысяч рублей.
– Возможно, такой суммы хватает только тем, кто живет на базе. И то с трудом можно в это поверить.
Думаю, 30 тысяч – это слишком занижено, ведь Евгений играет в «Зените».
Я жил на базе во Второй лиге, когда была зарплата в 50 тысяч рублей, и мог не тратить ее, – сказал футболист «Балтики» Андрей Мендель.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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