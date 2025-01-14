Илья Кухарчук рассказал, сколько денег ему нужно в месяц.

– Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что в месяц ему достаточно 30 тысяч рублей. Защитник ЦСКА Данил Круговой сообщил, что смог бы прожить месяц в Москве на такую же сумму, но с семьей это невозможно. А сколько вам требуется в месяц?

– 30 тысяч? Интересно, как они на эти деньги могут прожить. Давайте вместе посчитаем, сколько у меня выйдет. Чтобы снять квартиру в Волгограде , нужно 40-50 тысяч рублей, и это еще поискать нужно, потому что у меня два кота. Давайте возьмем среднее – 45 тысяч.

Покушать себе, жене – 45 тысяч, плюс 5 тысяч на корм котам. БАД, дополнительные витамины помимо тех, которые нам дают в команде, – 10 тысяч. Плюс я использую противоаллергенные кинезиотейпы – еще 7 тысяч. Не стоит забывать и про бензин – 10 тысяч. А теперь складываем и получается около 120 тысяч рублей на все необходимое.

На базе, где кормят и поят, конечно, можно прожить на 30 тысяч. Но я же не буду жить с котами на базе, – со смехом сказал полузащитник «Ротора».