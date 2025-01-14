Кухарчук о ежемесячных расходах: «Около 120 тысяч рублей на все необходимое. 45 тысяч на квартиру, покушать себе, жене – 45 тысяч, плюс 5 тысяч на корм котам. Бензин – 10 тысяч»
– Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что в месяц ему достаточно 30 тысяч рублей. Защитник ЦСКА Данил Круговой сообщил, что смог бы прожить месяц в Москве на такую же сумму, но с семьей это невозможно. А сколько вам требуется в месяц?
– 30 тысяч? Интересно, как они на эти деньги могут прожить. Давайте вместе посчитаем, сколько у меня выйдет. Чтобы снять квартиру в Волгограде, нужно 40-50 тысяч рублей, и это еще поискать нужно, потому что у меня два кота. Давайте возьмем среднее – 45 тысяч.
Покушать себе, жене – 45 тысяч, плюс 5 тысяч на корм котам. БАД, дополнительные витамины помимо тех, которые нам дают в команде, – 10 тысяч. Плюс я использую противоаллергенные кинезиотейпы – еще 7 тысяч. Не стоит забывать и про бензин – 10 тысяч. А теперь складываем и получается около 120 тысяч рублей на все необходимое.
На базе, где кормят и поят, конечно, можно прожить на 30 тысяч. Но я же не буду жить с котами на базе, – со смехом сказал полузащитник «Ротора».
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