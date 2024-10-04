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  • Адейеми и Дюранвиль из «Боруссии» Дортмунд пропустят больше месяца из-за травм, у Рейны случился рецидив – все трое вернутся после ноябрьских игр сборных
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Адейеми и Дюранвиль из «Боруссии» Дортмунд пропустят больше месяца из-за травм, у Рейны случился рецидив – все трое вернутся после ноябрьских игр сборных

Карим Адейеми, Жюльен Дюранвиль и Джованни Рейна выбыли на длительный срок.

Об этом сообщил главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нури Шахин.

«Мы рассчитываем, что Жюльен и Карим будут снова доступны после ноябрьской международной паузы.

К сожалению, у Джованни случился рецидив, у него дела обстоят так же», – сказал Шахин.

Адейеми сделал хет-трик в матче Лиги чемпионов с «Селтиком» (7:1) во вторник. Вскоре после начала второго тайма он был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Дюранвиль, который заменил Адейеми, по словам Шахина, «почувствовал дискомфорт в бедре во время ускорения».

Джованни Рейна вернулся в сентябре в «Боруссию» с травмой, полученной в составе сборной США, и с тех пор не провел ни одного матча.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Боруссии» Дортмунд
logoБоруссия Дортмунд
logoНури Шахин
logoбундеслига Германия
logoтравмы
logoКарим Адейеми
logoДжованни Рейна
logoЖюльен Дюранвиль
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