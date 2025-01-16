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«Челси» обсуждает летний трансфер Адейеми. «Наполи» хочет подписать вингера «Боруссии» уже в январе

Вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми интересен «Челси» и «Наполи».

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, лондонский клуб ведет переговоры о трансфере Адейеми предстоящим летом.

«Наполи» хочет подписать вингера уже этой зимой, но сделка маловероятна, поскольку «Боруссия» потребует за игрока крупную сумму.

Контракт Адейеми с «Боруссией» действует до 2027 года. В нынешнем сезоне Карим отметился 2 голами и 3 ассистами в 8 матчах Бундеслиги. Его подробную статистику можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Кристиана Фалька
logoКарим Адейеми
возможные трансферы
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд
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