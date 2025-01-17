«Реал» выиграл 6 из 7 последних матчей. Единственное поражение – 2:5 от «Барселоны»
«Реал» не смог выиграть только один из семи последних матчей.
Команда Карло Анчелотти сегодня обыграла «Сельту» (5:2) в Кубке Испании.
Начиная с 18 декабря мадридцы в различных турнирах также обыграли «Пачуку», «Севилью», «Валенсию», «Депортива Минера» и «Мальорку». За это время единственное поражение им нанесла «Барселона» в Суперкубке Испании – 2:5.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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