«Реал» выиграл 6 из 7 последних матчей. Единственное поражение – 2:5 от «Барселоны»

«Реал» не смог выиграть только один из семи последних матчей.

Команда Карло Анчелотти сегодня обыграла «Сельту» (5:2) в Кубке Испании.

Начиная с 18 декабря мадридцы в различных турнирах также обыграли «Пачуку», «Севилью», «Валенсию», «Депортива Минера» и «Мальорку». За это время единственное поражение им нанесла «Барселона» в Суперкубке Испании – 2:5.

19 января «Реал » в рамках Ла Лиги примет «Лас-Пальмас».