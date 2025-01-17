«МЮ» поднялся на 12-е место в АПЛ. Отрыв от зоны вылета – 10 очков, до лидирующего «Ливерпуля» – 21
«Манчестер Юнайтед» отдалился от зоны вылета.
Команда Рубена Аморима победила «Саутгемптон» (3:1) в 21-м туре АПЛ и поднялась с 13-й строчки на 12-ю. Отрыв от 18-го места равен 10 очкам.
От лидирующего в чемпионате «Ливерпуля» манкунианцы при этом отстают на 21 балл.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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