«МЮ» поднялся на 12-е место в АПЛ. Отрыв от зоны вылета – 10 очков, до лидирующего «Ливерпуля» – 21

«Манчестер Юнайтед» отдалился от зоны вылета.

Команда Рубена Аморима победила «Саутгемптон » (3:1) в 21-м туре АПЛ и поднялась с 13-й строчки на 12-ю. Отрыв от 18-го места равен 10 очкам.

От лидирующего в чемпионате «Ливерпуля » манкунианцы при этом отстают на 21 балл.