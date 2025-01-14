Анчелотти верит в Камавинга и выпустил бы в старте «Реала», если бы завтра был еще один финал (As)

Карло Анчелотти сохраняет веру в Эдуардо Камавинга.

Полузащитник «Реала» отыграл лишь первый тайм в матче с «Барселоной» (2:5) в финале Суперкубка Испании. Его нарушение привело к пенальти, также француз рисковал быть удаленным перед перерывом.

Несмотря на недовольство Анчелотти игрой Камавинга (как и почти всей команды), главный тренер по-прежнему верит в 22-летнего футболиста. Утверждается, что Эдуардо вышел бы в стартовом составе, если бы завтра «Реалу» предстоял очередной финал.

Статистику хавбека в текущем сезоне можно изучить здесь .