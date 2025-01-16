Гризманн и Браим стали владельцами бренда витаминизированного напитка WTR ONE. Вода для них берется из чистых природных источников Швеции
Нападающий «Атлетико» и полузащитник «Реал Мадрид» приобрели витаминизированный напиток WTR ONE.
В состав напитка входит вода из чистых природных источников Швеции. WTR ONE обогащен витаминами и минералами и предназначен для поддержки активного и здорового образа жизни.
В линейке бренда есть разнообразные вкусы – малина (с витаминами E, D и B12), лимон (с витаминами группы B и цинком) и персик (витамин E, цинк и экстракт чая).
Заявляется, что каждый напиток предназначен для определенной функции: от укрепления иммунной системы до улучшения концентрации и восстановления сил.
Кроме того, отмечается, что щелочная вода WTR ONE BLACK идеально подходит тем, кто ищет идеальный баланс и полную гидратацию, балансировку pH и детоксикацию организма.
Бренд, совладельцами которого являются Гризманн и Браим, стремится к устойчивому развитию: каждый этап производственного процесса направлен на минимизацию воздействия на окружающую среду, ориентируясь на сознательных потребителей, ищущих ответственную продукцию.
Фото: shopwtrone.com
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