Гризманн и Браим стали владельцами бренда витаминизированного напитка WTR ONE. Вода для них берется из чистых природных источников Швеции

Антуан Гризманн и Браим Диас стали владельцами бренда напитка.

Нападающий «Атлетико » и полузащитник «Реал Мадрид » приобрели витаминизированный напиток WTR ONE.

В состав напитка входит вода из чистых природных источников Швеции. WTR ONE обогащен витаминами и минералами и предназначен для поддержки активного и здорового образа жизни.

В линейке бренда есть разнообразные вкусы – малина (с витаминами E, D и B12), лимон (с витаминами группы B и цинком) и персик (витамин E, цинк и экстракт чая).

Заявляется, что каждый напиток предназначен для определенной функции: от укрепления иммунной системы до улучшения концентрации и восстановления сил.

Кроме того, отмечается, что щелочная вода WTR ONE BLACK идеально подходит тем, кто ищет идеальный баланс и полную гидратацию, балансировку pH и детоксикацию организма.

Бренд, совладельцами которого являются Гризманн и Браим , стремится к устойчивому развитию: каждый этап производственного процесса направлен на минимизацию воздействия на окружающую среду, ориентируясь на сознательных потребителей, ищущих ответственную продукцию.

Фото: shopwtrone.com