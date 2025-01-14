«Почему Гризманн не получил «Золотой мяч» – не понимаю. Он чемпион мира, выигрывал титулы, лучший бомбардир в истории клуба». Экс-форвард «Атлетико» Кано об Антуане
Рубен Кано поделился впечатлениями от игры Антуана Гризманна.
«Я не понимаю, почему он так и не получил «Золотой мяч». Он стал чемпионом и вице-чемпионом мира, выигрывал титулы с «Атлетико»... К тому же он – лучший бомбардир в истории клуба, превзошел Луиса Арагонеса, что казалось невозможным. Никто не сможет превзойти это достижение.
А еще нужно учитывать количество его голевых передач. Он бьет обеими ногами, забивает много голов, не будучи центральным нападающим, обладает выдающимися ментальными и техническими качествами...
Его заслуги не признали так, как он того заслуживает. «Если «Атлетико» выиграет Лигу чемпионов, ему обязаны вручить «Золотой мяч», и я буду этому рад, потому что я его большой фанат. Хотя такая точка зрения у многих», – сказал бывший нападающий «Атлетико».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
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