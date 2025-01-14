«Почему Гризманн не получил «Золотой мяч» – не понимаю. Он чемпион мира, выигрывал титулы, лучший бомбардир в истории клуба». Экс-форвард «Атлетико» Кано об Антуане

Рубен Кано поделился впечатлениями от игры Антуана Гризманна.

«Я не понимаю, почему он так и не получил «Золотой мяч ». Он стал чемпионом и вице-чемпионом мира, выигрывал титулы с «Атлетико»... К тому же он – лучший бомбардир в истории клуба, превзошел Луиса Арагонеса, что казалось невозможным. Никто не сможет превзойти это достижение.

А еще нужно учитывать количество его голевых передач. Он бьет обеими ногами, забивает много голов, не будучи центральным нападающим, обладает выдающимися ментальными и техническими качествами...

Его заслуги не признали так, как он того заслуживает. «Если «Атлетико » выиграет Лигу чемпионов , ему обязаны вручить «Золотой мяч », и я буду этому рад, потому что я его большой фанат. Хотя такая точка зрения у многих», – сказал бывший нападающий «Атлетико».