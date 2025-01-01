Гризманн определится с планами на следующий сезон в конце марта. «Атлетико» с уважением отнесется к любому решению игрока
Антуан Гризманн определится со своим будущим этой весной.
Действующий контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до 2026 года. По информации As, Гризманн примет решение о планах на следующий сезон в конце марта. Он договорился об этом с директорами клуба. Сейчас все сосредоточены на том, чтобы команда продолжала добиваться результатов.
Отмечается, что мадридцы намерены с уважением отнестись к любому решению форварда.
Ранее француз говорил, что хотел бы поиграть в МЛС и не будет выступать в Европе после ухода из «Атлетико».
В текущем сезоне Антуан провел 25 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и 6 ассистами. Статистику 33-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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