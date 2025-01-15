Мармуш набрал 13 очков за 1+2 с «Фрайбургом», у Гримальдо – 12 за гол и сухарь против «Майнца»
Лидеры «Айнтрахта» и «Байера» принесли своим командам победы в 1-м туре Бундеслиги.
Нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш забил и отдал 2 ассиста, за игру у него 13 очков в фэнтези-турнире Бундеслиги на Спортсе (+3 за полный матч, +4 за гол, +6 за ассисты). Его выбрали 55,20% игроков. В чемпионате у Мармуша 15 голов и 9 ассистов, он – единолично лучший ассистент турнира и лучший бомбардир вместе с Харри Кейном.
Единственный гол «Байера» на 48-й минуте забил Алекс Гримальдо. За игру у защитника 12 очков в фэнтези Бундеслиги (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч), его выбрали 20,51% игроков. Это 2-й гол Гримальдо в сезоне Бундеслиги, до этого защитник забивал «Лейпцигу» во 2-м туре в конце августа прошлого года.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Бундеслиги на Спортсе’‘
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