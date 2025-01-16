«Айнтрахт» требует 80 млн евро за Мармуша, «Сити» считает, что купит форварда за 70 млн и бонусы. Переговоры продолжаются
«Манчестер Сити» продолжает переговоры по Омару Мармушу.
Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, «Айнтрахт» требует 80 миллионов евро за трансфер 25-летнего нападающего. Сумма, предложенная «горожанами», немного ниже.
В английском клубе считают, что смогут закрыть сделку, заплатив 70 млн евро и включив в соглашение бонусные выплаты на сумму 5-10 млн евро.
Переговоры меду сторонами продолжатся в четверг. Договоренность еще не достигнута.
В текущем сезоне Бундеслиги Мармуш провел 17 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 9 ассистов. Статистику египтянина можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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