«Ман Сити» и «Айнтрахт» договорились о трансфере Мармуша, обсуждаются финальные детали. Ожидается, что форвард не сыграет против «Боруссии» завтра (Фабрис Хокинс)

«Манчестер Сити» и «Айнтрахт» достигли договоренности о трансфере Омара Мармуша.

Ранее сообщалось , что немецкий клуб планирует получить около 80 млн евро за сделку, англичане готовы заплатить 70 млн и бонусы.

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, «Манчестер Сити » и «Айнтрахт » достигли принципиальной договоренности о трансфере

Финальные детали сделки находятся в стадии обсуждения. Планируется, что Мармуш не выйдет на поле в матче 18-го тура Бундеслиги против «Боруссии » 17 января.

В текущем сезоне Бундеслиги Мармуш провел 17 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 9 ассистов. Статистику египтянина можно найти здесь .