«Ман Сити» и «Айнтрахт» договорились о трансфере Мармуша, обсуждаются финальные детали. Ожидается, что форвард не сыграет против «Боруссии» завтра (Фабрис Хокинс)
«Манчестер Сити» и «Айнтрахт» достигли договоренности о трансфере Омара Мармуша.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб планирует получить около 80 млн евро за сделку, англичане готовы заплатить 70 млн и бонусы.
Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, «Манчестер Сити» и «Айнтрахт» достигли принципиальной договоренности о трансфере
Финальные детали сделки находятся в стадии обсуждения. Планируется, что Мармуш не выйдет на поле в матче 18-го тура Бундеслиги против «Боруссии» 17 января.
В текущем сезоне Бундеслиги Мармуш провел 17 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 9 ассистов. Статистику египтянина можно найти здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер журналиста Фабриса Хокинса
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