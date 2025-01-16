Рябчук о подарке на день рождения: «Если «Спартак» станет чемпионом, он придет попозже, в мае»
Олег Рябчук хочет получить чемпионство «Спартака» в подарок на день рождения.
Сегодня защитнику из Молдовы, выступающему за красно-белых, исполнилось 27 лет.
– Если честно, в первый раз день рождения так попадает. В прошлом году мы позже приехали, а в чемпионате Греции не было зимней паузы, поэтому в день рождения был дома, с родственниками.
– Какой подарок себе пожелаете?
– Подарок может прийти попозже, в мае, если станем чемпионами, – сказал Рябчук.
После 18 туров «Спартак» занимает третье место в таблице Мир РПЛ и отстает от «Краснодара» и «Зенита» на два очка.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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