Рябчук о подарке на день рождения: «Если «Спартак» станет чемпионом, он придет попозже, в мае»

Олег Рябчук хочет получить чемпионство «Спартака» в подарок на день рождения.

Сегодня защитнику из Молдовы, выступающему за красно-белых, исполнилось 27 лет.

– Если честно, в первый раз день рождения так попадает. В прошлом году мы позже приехали, а в чемпионате Греции не было зимней паузы, поэтому в день рождения был дома, с родственниками.

– Какой подарок себе пожелаете?

– Подарок может прийти попозже, в мае, если станем чемпионами, – сказал Рябчук .

После 18 туров «Спартак » занимает третье место в таблице Мир РПЛ и отстает от «Краснодара» и «Зенита» на два очка.