Рябчук о «Спартаке»: «Если математические шансы на золото есть, значит, мы верим в это. Мы доверяем друг другу»
Олег Рябчук ответил на вопрос о шансах «Спартака» выиграть РПЛ.
Футболист красно-белых ответил на вопрос о том, может ли команда быть выше в таблице РПЛ. На данный момент «Спартак» находится на пятой позиции.
– Конечно. Есть еще много игр, мы доверяем друг другу в команде. Верим, что можем быть лучше.
– Какая у вас задача?
– Выигрывать каждую игру, и посмотрим, что будет. Если математические шансы на золото есть, значит, мы верим в это.
– Результативность Бонгонда?
– Это для нас нормально.
Кто с ним уже полтора года тренируется, знает его способности. Это для нас нормально, мы рады, что он может помочь команде», – сказал защитник «Спартака» Олег Рябчук.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский спорт»
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