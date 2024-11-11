Рябчук о «Спартаке»: «Если математические шансы на золото есть, значит, мы верим в это. Мы доверяем друг другу»

Олег Рябчук ответил на вопрос о шансах «Спартака» выиграть РПЛ.

Футболист красно-белых ответил на вопрос о том, может ли команда быть выше в таблице РПЛ. На данный момент «Спартак» находится на пятой позиции.

– Конечно. Есть еще много игр, мы доверяем друг другу в команде. Верим, что можем быть лучше.

– Какая у вас задача?

– Выигрывать каждую игру, и посмотрим, что будет. Если математические шансы на золото есть, значит, мы верим в это.

– Результативность Бонгонда?

– Это для нас нормально.

Кто с ним уже полтора года тренируется, знает его способности. Это для нас нормально, мы рады, что он может помочь команде», – сказал защитник «Спартака» Олег Рябчук.