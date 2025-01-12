«Вопросы в духе «Как узбеки могут попасть на ЧМ?» или «Как так, узбекский игрок переходит в АПЛ?» кажутся дилетантскими. Они заметно обогнали нас в футболе». Казахстанский блогер о Хусанове в «Сити»

Блогер из Казахстана заявил, что Узбекистан превосходит их в футболе.

Нурмахан Муканулы, казахстанский блогер и сценарист, высказался о предстоящем переходе защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити ». По его словам, некоторые казахстанцы до сих пор не могут поверить в то, что топ-клуб европейского футбола готовится приобрети футболиста сборной Узбекистана, выступающего за французский «Ланс ».

«Если говорить о футболе, то узбеки заметно обогнали и ушли вперед. Мы сейчас говорим о том, что сборная Узбекистана может попасть на чемпионат мира 2026 года. Однако, еще до этого у узбеков были шансы попасть на мундиаль в 2010, 2014, 2018 годах. Всего немного не хватало.

До сих пор в Узбекистане помнят 2014 год, когда команда не попала на чемпионат мира из-за разницы мячей, по сути, одного гола не хватило, уступили Южной Корее. Все это подтверждает, что Узбекистан ушел от нас вперед. Они в 1994 году выиграли Азиатские игры, выиграли молодежный чемпионат Азии, участвовали на Олимпиаде в Париже.

Поэтому вопросы в духе «Как узбеки могут попасть на чемпионат мира?» или «Как это так? Узбекский футболист переходит в клуб АПЛ ?» кажутся дилетантскими» – сказал Муканулы на ютуб-канале «Соққы және гол!».