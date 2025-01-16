Гаджиев о Семаке в сборной: «Одна из главных кандидатур – 6 раз выиграл чемпионат, чего никто не делал. Но сейчас нормально работает и Карпин»
– Ранее Константин Генич заявил, что Сергей Семак – самый возможный вариант на эту должность. Согласитесь ли вы с ним?
– Ответ понятный – шесть раз выиграл чемпионат, чего никто не делал. Понятно, что его кандидатура – одна из главных. Но нельзя забывать, что прямо сейчас нормально работает и Валерий Карпин.
– Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать кандидат на место тренера?
– Предмет надо знать и в хороших отношениях находиться с кандидатами в сборную, создавать нормальную психологическую обстановку.
Тренер в сборной – не так принципиален, как в клубе. Но представление о модели и игроках, которые ей будут соответствовать – должно быть, – сказал президент «Динамо» Махачкала.
Константин Генич: «Семак – следующий тренер сборной после Карпина, думаю. Допускаю, что он сам уйдет из «Зенита», если выиграет РПЛ в год столетия»
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