Гаджиев о Семаке в сборной: «Одна из главных кандидатур – 6 раз выиграл чемпионат, чего никто не делал. Но сейчас нормально работает и Карпин»

Гаджи Гаджиев согласен, что Сергей Семак мог бы возглавить сборную России.

– Ранее Константин Генич заявил, что Сергей Семак – самый возможный вариант на эту должность. Согласитесь ли вы с ним?

– Ответ понятный – шесть раз выиграл чемпионат, чего никто не делал. Понятно, что его кандидатура – одна из главных. Но нельзя забывать, что прямо сейчас нормально работает и Валерий Карпин.

– Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать кандидат на место тренера?

– Предмет надо знать и в хороших отношениях находиться с кандидатами в сборную, создавать нормальную психологическую обстановку.

Тренер в сборной – не так принципиален, как в клубе. Но представление о модели и игроках, которые ей будут соответствовать – должно быть, – сказал президент «Динамо» Махачкала.

Константин Генич: «Семак – следующий тренер сборной после Карпина, думаю. Допускаю, что он сам уйдет из «Зенита», если выиграет РПЛ в год столетия»