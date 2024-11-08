Петржела о Семаке: «В «Зените» у него все хорошо. Сергей скорее возглавит сборную России, чем европейский клуб»

Властимил Петржела сомневается, что Сергей Семак возглавит европейский клуб.

«Будущее Семака в Европе? Пока у него все хорошо в «Зените».

Сергей скорее возглавит сборную России, чем европейский клуб», – рассказал бывший тренер «Зенита » Властимил Петржела .

Петербургский клуб под руководством Семака занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 33 очка в 14 матчах. До лидирующего «Краснодара» 3 очка.

Действующий контракт Семака с «Зенитом» рассчитан до лета 2030 года.