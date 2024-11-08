Петржела о Семаке: «В «Зените» у него все хорошо. Сергей скорее возглавит сборную России, чем европейский клуб»
Властимил Петржела сомневается, что Сергей Семак возглавит европейский клуб.
«Будущее Семака в Европе? Пока у него все хорошо в «Зените».
Сергей скорее возглавит сборную России, чем европейский клуб», – рассказал бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела.
Петербургский клуб под руководством Семака занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 33 очка в 14 матчах. До лидирующего «Краснодара» 3 очка.
Действующий контракт Семака с «Зенитом» рассчитан до лета 2030 года.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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