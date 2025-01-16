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  • Ракитич считает «Барсу» своего периода лучшей командой в истории: «Но мы не использовали это преимущество как надо. Нельзя снижать уровень даже на процент – в этом «Реал» мастер»
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Ракитич считает «Барсу» своего периода лучшей командой в истории: «Но мы не использовали это преимущество как надо. Нельзя снижать уровень даже на процент – в этом «Реал» мастер»

Иван Ракитич заявил, что «Барсе» в его период не хватало мотивации.

Ракитич выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. В «блаугране» он четыре раза выиграл Ла Лигу и стал победителем Лиги чемпионов в 2015 году.

Ты открыто признавал, что тебе не хватает еще нескольких титулов Лиги чемпионов в твоей карьере после того, как вы сделали требл в сезоне-2014/15. Что пошло не так?

– Футбол – очень стремительный спорт, и если в ключевые моменты ты готов не на 100%... Я всегда говорю одно и то же, с максимальным уважением, но, возможно, нам не хватило того «плюса», чтобы достичь результата. Нельзя позволить себе снизить уровень ни на 1%. В этом «Реал» мастер, и это не случайность.

По уровню, я думаю, мы в течение многих лет были явно лучшей командой, но мы не использовали это преимущество должным образом. Многие люди в футбольном мире думают так же. Я не говорю, что другие заслуживали больше или меньше. Это вообще не связано. Я говорю только о «Барсе». Думаю, мы могли бы извлечь больше выгоды, и жаль, что мы этого не сделали.

Потому что для Ракитича его «Барселона» даже лучше, чем команда Гвардиолы.

– В каждой эпохе есть выдающиеся команды, и я думаю, что мы выиграли Лигу чемпионов, будучи намного сильнее соперников. А потом, как мне кажется, нам не хватало кого-то, кто бы «подгонял» нас стремиться к большему. Думаю, в этом смысле важно, что Хави остался с нами в тот год. Потом он ушел, и, возможно, нам не хватило фигуры сильного лидера в раздевалке.

Эти детали очень важны, потому что, по моему мнению, та команда была лучшей в истории, – сказал бывший полузащитник «Барселоны».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoБарселона
logoИван Ракитич
logoХави
logoРеал Мадрид
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