Губерниев об ожиданиях от 2025-го: «Нам бы вернуться хоть куда-нибудь и перестать вариться в собственном соку»

Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от российского футбола в 2025 году.

– Я жду прежде всего яркой концовки чемпионата, но нам бы вернуться хоть куда-нибудь. Поэтому этого и ждем, чтобы перестать вариться в собственном соку. Хочется нам вот этого. Мне по крайней мере, и, думаю, со мной многие согласятся. Но мы предполагаем, а другие силы располагают.

– Александр Алаев (президент Мир РПЛ – Спортс”) говорил о том, что возможны какие-то потепления. Их действительно стоит ждать?

– Потепление, видите, сейчас в Москву пришло. Поэтому всегда возможно ждать потепления, а потом бац – мороз, минус 25. Опять же, говорю: Россия! – сказал комментатор.