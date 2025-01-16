Журналистка Васкес о расставании Пепа с женой: «Был одержим футболом, он был превыше всего. Не собирался продлевать контракт c «Сити», но остался – Кристина решила, что с нее хватит»

Лорена Васкес назвала причины расставания Пепа Гвардиолы с женой.

Ранее стало известно, что главный тренер «Манчестер Сити» и его супруга Кристина Серра расстались после 30 лет отношений. Васкес обнародовала информацию об этом.

«Все люди, с которыми мы общались, говорят о том, что Пеп был одержим футболом, для него он превыше всего, включая брак, что дорого ему стоило.

Мы знаем, что одной из его целей был переезд в ОАЭ. Окружающие начали прощаться с ним, потому что он не собирался продлевать контракт [c «Манчестер Сити»].

Это решение помогло ему сблизиться с женой, но, когда он решил остаться и продлить контракт, Кристина поняла, что с нее хватит. Именно она решила положить конец браку, который длился столько лет», – сказала журналистка Лорена Васкес в подкасте Mamarazzi.

Журналистка Васкес о расставании Пепа с женой: «Обдуманное решение, которое они обсуждали несколько месяцев. У них по-прежнему теплые отношения. Третьи лица не замешаны»