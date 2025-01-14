Журналистка Васкес о расставании Пепа с женой: «Обдуманное решение, которое они обсуждали несколько месяцев. У них по-прежнему теплые отношения. Третьи лица не замешаны»

Журналистка прояснила ситуацию с разводом Пепа Гвардиолы.

Ранее стало известно, что главный тренер «Манчестер Сити » и его супруга Кристина Серра расстались после 30 лет отношений.

Журналистка Лорена Васкес, обнародовавшая эту информацию, прокомментировала ситуацию.

«Это было тщательно обдуманное решение, которое пара обсуждала в течение нескольких месяцев. У них по-прежнему теплые отношения. Больше никто не замешан. Третьих лиц нет. Мы еще будем видеть их вместе.

Они не ожидали, что журналисты или средства массовой информации подтвердят это расставание, но я могу заверить вас, что они живут раздельно, и лишь небольшая группа людей знала об этом», – заявила Васкес.

Пеп расстался с женой после 30 лет вместе. Она выбирала ему одежду и критиковала тактику