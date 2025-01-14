Журналистка Васкес о расставании Пепа с женой: «Обдуманное решение, которое они обсуждали несколько месяцев. У них по-прежнему теплые отношения. Третьи лица не замешаны»
Журналистка прояснила ситуацию с разводом Пепа Гвардиолы.
Ранее стало известно, что главный тренер «Манчестер Сити» и его супруга Кристина Серра расстались после 30 лет отношений.
Журналистка Лорена Васкес, обнародовавшая эту информацию, прокомментировала ситуацию.
«Это было тщательно обдуманное решение, которое пара обсуждала в течение нескольких месяцев. У них по-прежнему теплые отношения. Больше никто не замешан. Третьих лиц нет. Мы еще будем видеть их вместе.
Они не ожидали, что журналисты или средства массовой информации подтвердят это расставание, но я могу заверить вас, что они живут раздельно, и лишь небольшая группа людей знала об этом», – заявила Васкес.
Пеп расстался с женой после 30 лет вместе. Она выбирала ему одежду и критиковала тактику
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mirror
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем