Бруну про «МЮ»: «Приближаемся к тому, что хочет Аморим в плане старания, страсти и желания выигрывать. Мы на верном пути»

Бруну Фернандеш высказался о важности старания футболистов «Манчестер Юнайтед».

Манкунианский клуб сыграл вничью с «Ливерпулем» в АПЛ (2:2) и обыграл «Арсенал» в Кубке Англии (1:1, 5:3 – по пенальти).

«Всегда помогает, когда есть время потренироваться и немного лучше подготовиться к игре.

Это важно, но я думаю, что в этих двух матчах – и тренер сказал нам об этом – важнее были страсть, желание, все, что ты вкладываешь в игру, насколько сильно хочешь победить.

Все понимают, чего Рубен Аморим хочет и чего он требует от нас в плане тактики и всего остального.

Думаю, сейчас мы приближаемся к тому уровню, которого он хочет – с точки зрения старания, бега, страсти и желания выигрывать матчи.

Но еще есть куда расти в этих компонентах. Но мы сделаем это. Мы на верном пути», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш .