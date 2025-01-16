Сергей Силкин: «В РПЛ переизбыток иностранцев. В «Динамо» их 14 – для чего? Болельщики даже фамилии не запоминают. Спросите на улице, кто играет за «Динамо», «Спартак». Думаете, скажут?»
– Я считаю, что в РПЛ переизбыток иностранцев. Вот в «Динамо» их 14 человек. Для чего они нужны? Я понимаю, когда они делают результат, пусть будут три или пять легионеров. Но когда 14, они не все в состав влезают. На лавке могут и наши сидеть, в конце концов.
И пресса раздувает сенсации: вот этот уйдет из «Динамо», тот… Да пусть идут! Только куда они уйдут? Если зарплату им дадут на рубль больше. Но им не дадут – это просто агенты спекулируют. А на два рубля больше тем более не дадут, надо соответствовать. Игроки-то они не самые сильные.
Болельщики даже фамилии этих иностранцев не запоминают. Спроси человека на улице: кто играет за «Динамо», «Спартак», думаете, он скажет? Берут тех, кто не попадает в хорошие клубы. Зачем нам первенство Бразилии? У нас первенство России, наш футбол надо развивать. Для чего нам эти иностранцы нужны?
– Раньше говорили: надо соответствовать еврокубкам.
– Знаете, любой процесс можно оправдать каким-нибудь лозунгом. А воспитать своего игрока гораздо интереснее. Только как его воспитаешь, если иностранцы кругом? Легионера не поставишь в состав, он сразу губы надует. Так что их не должно быть в наших командах. Во всяком случае, в таком количестве, как сейчас, – сказал бывший главный тренер «Динамо».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий