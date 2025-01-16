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  • Сергей Силкин: «В РПЛ переизбыток иностранцев. В «Динамо» их 14 – для чего? Болельщики даже фамилии не запоминают. Спросите на улице, кто играет за «Динамо», «Спартак». Думаете, скажут?»
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Сергей Силкин: «В РПЛ переизбыток иностранцев. В «Динамо» их 14 – для чего? Болельщики даже фамилии не запоминают. Спросите на улице, кто играет за «Динамо», «Спартак». Думаете, скажут?»

Сергей Силкин недоволен количеством некачественных легионеров в РПЛ.

– Я считаю, что в РПЛ переизбыток иностранцев. Вот в «Динамо» их 14 человек. Для чего они нужны? Я понимаю, когда они делают результат, пусть будут три или пять легионеров. Но когда 14, они не все в состав влезают. На лавке могут и наши сидеть, в конце концов.

И пресса раздувает сенсации: вот этот уйдет из «Динамо», тот… Да пусть идут! Только куда они уйдут? Если зарплату им дадут на рубль больше. Но им не дадут – это просто агенты спекулируют. А на два рубля больше тем более не дадут, надо соответствовать. Игроки-то они не самые сильные.

Болельщики даже фамилии этих иностранцев не запоминают. Спроси человека на улице: кто играет за «Динамо», «Спартак», думаете, он скажет? Берут тех, кто не попадает в хорошие клубы. Зачем нам первенство Бразилии? У нас первенство России, наш футбол надо развивать. Для чего нам эти иностранцы нужны?

Раньше говорили: надо соответствовать еврокубкам.

– Знаете, любой процесс можно оправдать каким-нибудь лозунгом. А воспитать своего игрока гораздо интереснее. Только как его воспитаешь, если иностранцы кругом? Легионера не поставишь в состав, он сразу губы надует. Так что их не должно быть в наших командах. Во всяком случае, в таком количестве, как сейчас, – сказал бывший главный тренер «Динамо».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Силкин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
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