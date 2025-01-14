Силкин о желании Абаскаля вернуться в РПЛ: «Бред. Его все забыли уже давно, а он такими высказываниями просто напоминает о себе»
Сергей Силкин отреагировал на высказывания Гильермо Абаскаля о возвращении в РПЛ.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» заявил, что готов рассмотреть предложения от российских клубов.
«Слова Абаскаля – просто бред, даже не хочется это комментировать. Его все забыли уже давно, а он такими высказываниями просто напоминает о себе. Уверен, его ни одна испанская команда больше не пригласит», – сказал бывший тренер «Динамо».
Абаскаль готов к работе в ЦСКА или «Зените»: «Рассмотрю любые предложения из России. Но чувство возвращения домой испытаю лишь со «Спартаком»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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