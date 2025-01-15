Миятович о «Реале»: «Усилил бы позиции фланговых защитников, нужно искать креативного полузащитника. Другого Модрича или Крооса найти вряд ли можно»
Предраг Миятович назвал позиции, которые необходимо усилить «Реалу».
«Я бы усилил позиции правого и левого защитников. Нужно искать решения. У «Реала» на протяжении многих-многих десятилетий были отличные защитники.
Не следует забывать про Роберто Карлосе, Кристиана Пануччи, Даниэля Карвахаля, Марсело... В «Реале» на этих двух позициях всегда были игроки, которые имели значение.
Что касается полузащитников, то в «Реале» привыкли к Тони Кроосу и Луке Модричу. Нужно искать чистого креативного полузащитника.
Другого Модрича или другого Крооса вряд ли можно найти. Хотя есть футболисты есть такой же потенциал», – сказал бывший футболист «Реала» Предраг Миятович.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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