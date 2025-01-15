Миятович о «Реале»: «Усилил бы позиции фланговых защитников, нужно искать креативного полузащитника. Другого Модрича или Крооса найти вряд ли можно»

Предраг Миятович назвал позиции, которые необходимо усилить «Реалу».

«Я бы усилил позиции правого и левого защитников. Нужно искать решения. У «Реала» на протяжении многих-многих десятилетий были отличные защитники.

Не следует забывать про Роберто Карлосе , Кристиана Пануччи , Даниэля Карвахаля , Марсело ... В «Реале » на этих двух позициях всегда были игроки, которые имели значение.

Что касается полузащитников, то в «Реале» привыкли к Тони Кроосу и Луке Модричу. Нужно искать чистого креативного полузащитника.

Другого Модрича или другого Крооса вряд ли можно найти. Хотя есть футболисты есть такой же потенциал», – сказал бывший футболист «Реала» Предраг Миятович.