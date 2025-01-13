Президент «Реала» – Модричу после 2:5 с «Барселоной» в Суперкубке Испании: «Когда-нибудь же мы должны были проиграть финал?»
Флорентино Перес с юмором отреагировал на поражение «Реала» от «Барселоны».
Мадридцы уступили в решающем матче Суперкубка Испании со счетом 2:5.
Во время церемонии награждения президент «Реала» обратился к хавбеку Луке Модричу: «Когда-нибудь же мы должны были проиграть финал?»
Анчелотти о 2:5 с «Барсой»: «Реал» плохо оборонялся. Сказал в перерыве, что можно проигрывать, но не так. Мы расстроены, но нужно смотреть вперед»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Relevo
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