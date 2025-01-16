Аморим о Магуайре: «Снова стал лидером. Мы должны хвалить его больше, чем меня. Он был болен перед последней игрой и мертв в конце – этого я хочу от каждого игрока»
Рубен Аморим высоко оценил Харри Магуайра.
«Я чувствую, что он снова стал лидером. Он чувствует себя более важным игроком в команде.
Он очень верит в себя и отлично справляется.
Мы должны хвалить Харри больше, чем меня. Он был болен перед последним матчем и мертв в конце. Этого я хочу от каждого игрока», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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