Аморим о Магуайре: «Снова стал лидером. Мы должны хвалить его больше, чем меня. Он был болен перед последней игрой и мертв в конце – этого я хочу от каждого игрока»

Рубен Аморим высоко оценил Харри Магуайра.

«Я чувствую, что он снова стал лидером. Он чувствует себя более важным игроком в команде.

Он очень верит в себя и отлично справляется.

Мы должны хвалить Харри больше, чем меня. Он был болен перед последним матчем и мертв в конце. Этого я хочу от каждого игрока», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».