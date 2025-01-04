Эвра призвал вернуть Магуайру капитанскую повязку в «МЮ»: «Он проявил стойкость и лидерство»
Патрис Эвра призвал вернуться капитанскую повязку Харри Магуайру в «Ман Юнайтед».
Экс-защитник «МЮ» оставил комментарий в соцсетях под постом, где Рубен Аморим хвалит лидерские качества англичанина.
«Верните ему [капитанскую] повязку! После всего, что ему пришлось пережить, он проявил стойкость и лидерство», – написал Эвра.
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