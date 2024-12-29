Аморим о Магуайре: «Сосредоточен на работе, а не на том, что говорят люди. Он не оправдывается даже в трудные моменты, в этом отношении он пример»

Рубен Аморим ответил на вопрос о важности Харри Магуайра для «Манчестер Юнайтед».

«Он работает очень хорошо. Он сосредоточен на работе, а не на том, что говорят люди.

Он не оправдывается – даже если у него были трудные моменты. В этом отношении он пример.

Он здесь, чтобы играть, помогать команде, и он пытается это делать», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне защитник провел 11 матчей в АПЛ. Подробная статистика 31-летнего игрока доступна по ссылке .

Магуайр и «МЮ» ведут переговоры о новом контракте. У клуба есть опция продления договора на год