Аморим о Магуайре: «Сосредоточен на работе, а не на том, что говорят люди. Он не оправдывается даже в трудные моменты, в этом отношении он пример»
Рубен Аморим ответил на вопрос о важности Харри Магуайра для «Манчестер Юнайтед».
«Он работает очень хорошо. Он сосредоточен на работе, а не на том, что говорят люди.
Он не оправдывается – даже если у него были трудные моменты. В этом отношении он пример.
Он здесь, чтобы играть, помогать команде, и он пытается это делать», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне защитник провел 11 матчей в АПЛ. Подробная статистика 31-летнего игрока доступна по ссылке.
Магуайр и «МЮ» ведут переговоры о новом контракте. У клуба есть опция продления договора на год
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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