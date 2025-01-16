«Атлетико» выиграл 15-й матч подряд, обновив свой рекорд. До испанского рекорда «Реала» – 7 побед

«Атлетико» выиграл 15-й матч подряд во всех турнирах, обновив свой рекорд.

Рекордная победная серия в Испании принадлежит «Реалу », который при первом приходе Карло Анчелотти (с 2013 по 2015 год) выиграл 22 матча кряду.

В среду «Атлетико » разгромил «Эльче» (4:0) в 1/8 финала Кубка Испании.