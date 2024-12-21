Контракт Кокорина с «Арисом» рассчитан до 2026 года, а не 2025-го («РБ Спорт»)

Контракт Александра Кокорина с «Арисом» рассчитан еще на полтора сезона.

Как стало известно «РБ Спорт», контракт 33-летнего российского нападающего предусматривает, что он проведет в кипрском клубе не только сезон-2024/25, но и сезон-2025/26. Ранее сообщалось, что соглашение форварда рассчитано до 31 мая 2025 года.

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе прокомментировал эту информацию.

– Когда любая информация становится публичной, мы объявляем ее официально. Отвечу так.

Когда что-то актуально будет, мы объявим. Если не объявили, значит, нечего объявлять. На данный момент Transfermarkt прав (контракт до 2025 года), кто мы такие, чтобы спорить с Transfermarkt.

– В контракте прописана опция продления «+1»?

– Это внутреннее дело клуба, – сказал Гогнидзе.

Сегодня Кокорин в матче 15-го тура чемпионата Кипра с «Омонией» (3:0) сделал дубль и отдал голевую передачу.

В текущем сезоне Александр провел 12 матчей за «Арис», забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.