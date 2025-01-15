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  • Лещук считает Россию футбольной страной: «Болеют на стадионах лучше, чем в США, но там ходят намного лучше. Был спад интереса из-за Fan ID, но народ возвращается»
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Лещук считает Россию футбольной страной: «Болеют на стадионах лучше, чем в США, но там ходят намного лучше. Был спад интереса из-за Fan ID, но народ возвращается»

Игорь Лещук считает Россию футбольной страной.

– Вы видели, как фанаты болеют в США. Сравнивая с Россией, как вам кажется, мы футбольная страна? Болеют ли у нас так же, как там?

– У нас болеют на стадионах лучше, чем в США, но там ходят намного лучше – с чем это связано, не знаю.

Недавно была новость, что на женскую хоккейную команду пришло 19 тысяч человек. Я не знаю, каким образом на СКА столько людей ходит – возможно, потому что это одна команда в городе, но у нас на футболе столько не собирается. В Европе тоже постоянно собираются полные стадионы. Не знаю, как это развивать у нас.

– Так мы футбольная страна?

– Да, футбольная. Почему нет? У нас в целом на спорт не очень много людей ходит.

– Интерес падает?

– Плюс-минус так было всегда – не так много людей. Был спад интереса из-за Fan ID, но народ потихоньку возвращается. Активные фанаты не ходят, но приходит другая часть людей, – сказал голкипер «Динамо».

Лещук о хейтерах: «После неудач со «Спартаком» слили мой номер – один раз ответил молча, и мне сказали: «Гори в аду, ублюдок». Комментарии не читаю – столько говна про себя видел»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Лещук
logoДинамо Москва
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болельщики
стадионы
Fan ID
женский хоккей
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