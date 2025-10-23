Фермин, ван Дейк, Габриэл, Гордон, Нуну Мендеш, Думфрис и Викарио – в сборной тура ЛЧ

УЕФА представил команду недели в Лиге чемпионов.

В список игроков, лучше всех проявивших себя в 3-м туре общего этапа ЛЧ, попали:

– вратарь : Гульельмо Викарио («Тоттенхэм »);

– защита : Нуну Мендеш («ПСЖ »), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль »), Дензел Думфрис («Интер»);

– полузащита : Фермин Лопес («Барселона»), Феликс Нмеча («Боруссия»), Леннарт Карл («Бавария»);

– атака : Энтони Гордон («Ньюкасл»), Горка Гурусета («Атлетик»), Деннис Ман (ПСВ).