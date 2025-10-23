Фермин, ван Дейк, Габриэл, Гордон, Нуну Мендеш, Думфрис и Викарио – в сборной тура ЛЧ
УЕФА представил команду недели в Лиге чемпионов.
В список игроков, лучше всех проявивших себя в 3-м туре общего этапа ЛЧ, попали:
– вратарь: Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);
– защита: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис («Интер»);
– полузащита: Фермин Лопес («Барселона»), Феликс Нмеча («Боруссия»), Леннарт Карл («Бавария»);
– атака: Энтони Гордон («Ньюкасл»), Горка Гурусета («Атлетик»), Деннис Ман (ПСВ).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
