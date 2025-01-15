Лещук о хейтерах: «После неудач со «Спартаком» слили мой номер – один раз ответил молча, и мне сказали: «Гори в аду, ублюдок». Комментарии не читаю – столько говна про себя видел»

Игорь Лещук высказался о хейте болельщиков после неудачных матчей.

– Кто для вас народная команда в России?

– Если ориентироваться на количество болельщиков – «Спартак » и «Зенит», за них болеет больше всего людей. Раньше все говорили, что «Спартак» – народная команда, а сейчас – не знаю.

– Основываясь на комментариях, про какую команду больше всего говорят?

– Не читаю комментарии. Я столько говна про себя читал.

– Самое смешное говно, которое про вас писали?

– Смешного не было.

– А самое жесткое?

– После моих неудач со «Спартаком» мне поступали непонятные звонки, кто-то слил мой номер. Не отвечал с незнакомых номеров, но один раз ответил молча, и мне сказали: «Гори в аду, ублюдок», – сказал вратарь «Динамо ».