Лещук о хейтерах: «После неудач со «Спартаком» слили мой номер – один раз ответил молча, и мне сказали: «Гори в аду, ублюдок». Комментарии не читаю – столько говна про себя видел»
Игорь Лещук высказался о хейте болельщиков после неудачных матчей.
– Кто для вас народная команда в России?
– Если ориентироваться на количество болельщиков – «Спартак» и «Зенит», за них болеет больше всего людей. Раньше все говорили, что «Спартак» – народная команда, а сейчас – не знаю.
– Основываясь на комментариях, про какую команду больше всего говорят?
– Не читаю комментарии. Я столько говна про себя читал.
– Самое смешное говно, которое про вас писали?
– Смешного не было.
– А самое жесткое?
– После моих неудач со «Спартаком» мне поступали непонятные звонки, кто-то слил мой номер. Не отвечал с незнакомых номеров, но один раз ответил молча, и мне сказали: «Гори в аду, ублюдок», – сказал вратарь «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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