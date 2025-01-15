  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лещук о хейтерах: «После неудач со «Спартаком» слили мой номер – один раз ответил молча, и мне сказали: «Гори в аду, ублюдок». Комментарии не читаю – столько говна про себя видел»
26

Лещук о хейтерах: «После неудач со «Спартаком» слили мой номер – один раз ответил молча, и мне сказали: «Гори в аду, ублюдок». Комментарии не читаю – столько говна про себя видел»

Игорь Лещук высказался о хейте болельщиков после неудачных матчей.

– Кто для вас народная команда в России?

– Если ориентироваться на количество болельщиков – «Спартак» и «Зенит», за них болеет больше всего людей. Раньше все говорили, что «Спартак» – народная команда, а сейчас – не знаю.

– Основываясь на комментариях, про какую команду больше всего говорят?

– Не читаю комментарии. Я столько говна про себя читал.

– Самое смешное говно, которое про вас писали?

– Смешного не было.

– А самое жесткое?

– После моих неудач со «Спартаком» мне поступали непонятные звонки, кто-то слил мой номер. Не отвечал с незнакомых номеров, но один раз ответил молча, и мне сказали: «Гори в аду, ублюдок», – сказал вратарь «Динамо».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoИгорь Лещук
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
соцсети
болельщики
logoДинамо Москва
контент
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Раз Мостовой эксперт, пусть лучше следит за футболом». Лещук о том, что Александр узнал о нем благодаря Радимову
7сегодня, 14:43
Вновь посетивший США Лещук: «Официант сказал: «Где мои чаевые?» Я ответил: «Не заслужил». Положено оставлять 20%. В России официанты их заслуживают»
132сегодня, 10:40
Игорь Лещук: «У нас принято говорить, что футболисты тупые. Этот стереотип хочется исправлять. В «Динамо» достаточно начитанных людей, с ними можно пообщаться на любую тему»
59сегодня, 05:35
Рекомендуем
Главные новости
Пеп о словах Фодена про усталость игроков «Ман Сити» в концовке матча с «Брентфордом»: «Поэтому я его и заменил»
416 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Хоффенхайма», «Штутгарт» примет «РБ Лейпциг»
1927 минут назад
«МЮ» ведет переговоры об аренде Антони с «Бетисом» и другими клубами (Sky Sports)
931 минуту назад
Собираем сборную мира − с Месси и Роналду. А рядом Салах!
42 минуты назадСпецпроект
В КФФ подтвердили, что Черчесов останется в сборной Казахстана: «Все в рабочем режиме. Готовимся к матчам»
8сегодня, 15:11
Анчелотти о критике: «Сегодня ты лучший, завтра – самый глупый. Я не поддаюсь этому, у меня достаточно опыта и баланса – к тому же это все неправда»
8сегодня, 14:59
«Раз Мостовой эксперт, пусть лучше следит за футболом». Лещук о том, что Александр узнал о нем благодаря Радимову
7сегодня, 14:43
Рафинья о Ямале: «Он выиграет немало «Золотых мячей» – скажем, три. Для меня важны командные трофеи»
19сегодня, 14:35
Кубок Испании. 1/8 финала. «Барселона» примет «Бетис», «Атлетико» в гостях у «Эльче», «Реал» сыграет с «Сельтой» в четверг
28сегодня, 06:05
Рубен Аморим: «Не ощущаю давления в «МЮ» – чтобы оно чувствовалось, нужно побеждать и выигрывать трофеи. Необходимо время, чтобы перестроить игру»
11сегодня, 14:19
Ко всем новостям
Последние новости
Васильев из «Зенита» травмировался на сборах. 20-летний хавбек может пропустить несколько месяцев
14 минуты назад
«Ливерпулю» интересен 19-летний форвард «Нюрнберга» Цимас
215 минут назад
«В «Реале» не понимают, что игра без мяча не менее важна. Против больших команд не выжить без этого». Алькорта об игроках «Мадрида»
829 минут назад
«Цены на мандарины в России не пугали, потому что отдыхал в Шри-Ланке. Там больше ананасы, кокосы и манго популярны». Вратарь «Акрона» Волков о стоимости фруктов в праздники
444 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» примет «Болонью», «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой», «Милан» победил «Комо»
6947 минут назад
Захарян пропустит матч с «Райо Вальекано» в Кубке. У хавбека дискомфорт в лодыжке
1353 минуты назад
«Пари НН» продал Глейзера в «Кайрат». Израильский хавбек провел 15 матчей за клуб
сегодня, 15:10
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда играет с «Дамаком», «Аль-Ахли» Фирмино – с «Аль-Холудом», «Аль-Наср» Роналду встретится с «Аль-Таавуном» в пятницу
сегодня, 15:05Live
Ригобер Сонг возглавил сборную ЦАР
23сегодня, 14:57
Андрей Лунев: «Нужно ехать в Европу, чтобы развиваться – там выше конкуренция, команды и игроки другого уровня. Оценивать свои силы надо трезво»
9сегодня, 14:44
Рекомендуем