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Американская компания Presidio Investors купила «Верону» за 120-130 млн евро

Маурицио Сетти продал «Верону» американской компании.

Итальянский предприниматель, который с 2012 года был мажоритарным акционером веронского клуба, а в 2013-м стал единоличным владельцем, сегодня продал 100% акций частной инвестиционной компании Presidio Investors из Остина, штат Техас.

Финансовые подробности не разглашаются, но источник ESPN сообщил, что сделка оценивается в 120-130 млн евро, включая долги.

Сетти, которого консультировал Deutsche Bank, останется в клубе в качестве старшего консультанта по футбольным операциям.

Исполнительным директором клуба станет Итало Занзи, ранее занимавший пост генерального директора в «Роме», а также управляющего директора FOX Sports Asia и вице-президента MLB.

«Верона», которая в 1985 году завоевала свой единственный чемпионский титул, занимает 17-е место в Серии А, располагаясь над зоной вылета.

Отметим, что на данный момент американцы также владеют «Интером», «Миланом», «Ромой», «Пармой», «Фиорентиной», «Венецией» и «Аталантой».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Вероны»
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