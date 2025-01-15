Американская компания Presidio Investors купила «Верону» за 120-130 млн евро
Итальянский предприниматель, который с 2012 года был мажоритарным акционером веронского клуба, а в 2013-м стал единоличным владельцем, сегодня продал 100% акций частной инвестиционной компании Presidio Investors из Остина, штат Техас.
Финансовые подробности не разглашаются, но источник ESPN сообщил, что сделка оценивается в 120-130 млн евро, включая долги.
Сетти, которого консультировал Deutsche Bank, останется в клубе в качестве старшего консультанта по футбольным операциям.
Исполнительным директором клуба станет Итало Занзи, ранее занимавший пост генерального директора в «Роме», а также управляющего директора FOX Sports Asia и вице-президента MLB.
«Верона», которая в 1985 году завоевала свой единственный чемпионский титул, занимает 17-е место в Серии А, располагаясь над зоной вылета.
Отметим, что на данный момент американцы также владеют «Интером», «Миланом», «Ромой», «Пармой», «Фиорентиной», «Венецией» и «Аталантой».
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