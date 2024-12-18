«Дженоа» продала 77% акций румынскому бизнесмену Шуку. Ему принадлежит 90% акций бухарестского «Рапид»
Сегодня клуб Серии А объявил об одобрении сделки по продаже Шуку 77% акций клуба, включая контрольный пакет.
Дан Шуку – основатель крупнейшей в Румынии мебельной компании Mobexpert. Ему также принадлежит 90% акций клуба «Рапид» из Бухареста.
«Смена мажоритарного акционера представляет собой новую главу в истории старейшего клуба Италии, и мы надеемся, что приход Дана Шуку принесет экономическую стабильность и новые инвестиции для укрепления команды и инфраструктуры.
«Дженоа» благодарит своих болельщиков за постоянную поддержку и с уверенностью смотрит в будущее, надеясь, что новый этап укрепит престиж, которого заслуживает клуб», – говорится в заявлении «Дженоа».
В текущем сезоне Серии А «Дженоа» занимает 13-е место в таблице, набрав 16 очков в 16 турах.
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