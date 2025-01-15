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«Челси» досрочно вернул Чалобу из «Кристал Пэлас»

Трево Чалоба досрочно вернулся в «Челси» из «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас» сообщил, что «Челси» воспользовался опцией, прописанной при аренде 25-летнего защитника прошлым летом, и вернул своего воспитанника.

Чалоба провел 12 матчей в АПЛ за «Пэлас», забил 3 гола и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер «Кристал Пэлас»
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