«Челси» досрочно вернул Чалобу из «Кристал Пэлас»
Трево Чалоба досрочно вернулся в «Челси» из «Кристал Пэлас».
«Кристал Пэлас» сообщил, что «Челси» воспользовался опцией, прописанной при аренде 25-летнего защитника прошлым летом, и вернул своего воспитанника.
Чалоба провел 12 матчей в АПЛ за «Пэлас», забил 3 гола и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер «Кристал Пэлас»
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