«Челси» досрочно вернул Чалобу из «Кристал Пэлас»

Трево Чалоба досрочно вернулся в «Челси» из «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас » сообщил, что «Челси » воспользовался опцией, прописанной при аренде 25-летнего защитника прошлым летом, и вернул своего воспитанника.

Чалоба провел 12 матчей в АПЛ за «Пэлас», забил 3 гола и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь .