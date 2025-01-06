«Челси» хочет взять центрального защитника в январе. Рассматривают трансфер Гехи и возвращение Чалоба из аренды
«Челси» может подписать Марка Гехи в январе.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «синие» рассматривают возможность подписания еще одного центрального защитника в зимнее трансферное окно. В клубе обсуждался вариант с подписанием Гехи, однако осуществить этот трансфер будет непросто, поскольку у защитника остается еще 18 месяцев контракта с «Кристал Пэлас».
Отмечается, что у «Челси» также есть возможность досрочного прекращения арендного соглашения Трево Чалоба, выступающий за «Кристал Пэлас».
В АПЛ-2024/25 Гехи провел 19 матчей, отметившись двумя голами и ассистом. Статистику 24-летнего защитника можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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