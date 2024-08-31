«Кристал Пэлас» арендовал Чалобу у «Челси» и отдал форварда Эдуара «Лестеру» в аренду
Трево Чалоба перешел в «Кристал Пэлас» из «Челси».
«Орлы» объявили о подписании 25-летнего защитника на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.
В прошлом сезоне АПЛ англичанин провел 13 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Фото: https://www.cpfc.co.uk/
«Кристал Пэлас» также отдал «Лестеру» в аренду нападающего Одсонна Эдуара, выступавшего за команду с 2021 года. В прошлом сезоне АПЛ француз провел 30 матчей и забил 7 голов.
Подробная статистика 26-летнего игрока – здесь.