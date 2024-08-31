«Кристал Пэлас» арендовал Чалобу у «Челси» и отдал форварда Эдуара «Лестеру» в аренду

Теги Челси премьер-лига Англия трансферы Кристал Пэлас Лестер Одсонн Эдуар Трево Чалоба Футбол

Трево Чалоба перешел в «Кристал Пэлас» из «Челси».

«Орлы» объявили о подписании 25-летнего защитника на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон. 

В прошлом сезоне АПЛ англичанин провел 13 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

Фото: https://www.cpfc.co.uk/

«Кристал Пэлас» также отдал «Лестеру» в аренду нападающего Одсонна Эдуара, выступавшего за команду с 2021 года. В прошлом сезоне АПЛ француз провел 30 матчей и забил 7 голов. 

Подробная статистика 26-летнего игрока – здесь

1 комментарий
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Чалоба точно лучше Адарабиойо и Бадиашиля, может быть - и Дисаси. жаль, что в клубе такая клоунада
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