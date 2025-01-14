«Ман Сити» покупает защитника «Палмейраса» Рейса за 35 млн евро
Витор Рейс перейдет в «Манчестер Сити».
Английский клуб достиг принципиальной договоренности с «Палмейрасом» о трансфере 18-летнего защитника, сообщает Джанлука Ди Марцио. Сделка обойдется «горожанам» в 35 миллионов евро.
Бен Джейкобс добавляет, что «Сити» хочет видеть Рейса в составе уже сейчас, хотя бразильский клуб планировал сохранить его до клубного чемпионата мира.
В составе «Палмейраса» Витор провел 22 матча. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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