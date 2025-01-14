«Ман Сити» покупает защитника «Палмейраса» Рейса за 35 млн евро

Витор Рейс перейдет в «Манчестер Сити».

Английский клуб достиг принципиальной договоренности с «Палмейрасом » о трансфере 18-летнего защитника, сообщает Джанлука Ди Марцио. Сделка обойдется «горожанам» в 35 миллионов евро.

Бен Джейкобс добавляет , что «Сити » хочет видеть Рейса в составе уже сейчас, хотя бразильский клуб планировал сохранить его до клубного чемпионата мира.

В составе «Палмейраса» Витор провел 22 матча. Его статистика – здесь .