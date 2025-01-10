«Ман Сити» хочет подписать Рейса в январе, «Палмейрас» готов продать 18-летнего защитника после КЧМ
«Палмейрас» готов продать Виктора Рейса «Манчестер Сити» не раньше лета.
Клуб из Сан-Паулу предпочел бы расстаться с 18-летним защитником по окончании клубного чемпионата мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.
Ранее сообщалось, что «горожане» намерены приобрести бразильца в январе и уже согласовали с ним контракт. «Сити» готов заплатить за Рейса 33 млн фунтов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
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