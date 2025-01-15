Черчесов о Дзюбе и рекорде по голам за сборную России: «Артем бы заставил меня вызвать его, чтобы он этот гол забил. Просить бы не просил»
Станислав Черчесов высказался об Артеме Дзюбе и рекорде по голам за сборную.
36-летний форвард делит первую строчку в списке лучших бомбардиров сборной России и Александром Кержаковым. У обоих по 30 голов за национальную команду.
Главный тренер сборной Валерий Карпин ранее неоднократно говорил, что не планирует вызывать Дзюбу на сборы в связи с возрастом игрока.
«Есть спортивные причины, и это одно, но, зная его характер, он бы заставил меня вызвать его в сборную, чтобы он этот гол забил.
Просить бы он не просил. К этому подход был бы основательный, а не легкомысленный. Зная его, он бы все доказал», – сказал бывший тренер сборной России, сейчас возглавляющий команду Казахстана.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ютуб-канал «Спартак Шоу»
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